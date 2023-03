Burgau

Starkbierfest: Schwäbisches Levitenlesen vor bayerischer Politprominenz

Plus Bruder Baderbas hat in seiner Fastenpredigt in Burgau dosiertes Lob und reichlich Tadel verteilt. Zu schlucken hatte die Politprominenz nicht nur das Starkbier.

Von Ralf Gengnagel

So kennt man ihn, den Bruder Baderbas alias Karl Bader, der bekannt dafür ist, beim Starkbierfest der Günzburger Zeitung kein Blatt vor den Mund zu nehmen. Erst recht nicht, wenn er so geballte bayerische Politprominenz wie in diesem Jahr vor sich hat – die natürlich (so vermutet er) hauptsächlich wegen Speis und Trank und nicht etwa wegen der anstehenden Landtagswahl den Weg in die Burgauer Kapuziner-Halle gefunden hatte. Ihnen hat er nicht nur kräftig eingeschenkt, er zeigte sich auch versöhnlich und hatte gute Ratschläge mit Blick auf die Wahl am 8. Oktober.

