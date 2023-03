Statt in Frankreich landet ein Lkw in einer Burgauer Werkstatt

Bei der Kontrolle eines Lkws in Burgau stellten die Beamten Mängel an dessen Bremse fest. Für das Gespann ging es damit zur Reparatur.

Bereits vergangene Woche hat eine Streife des Gefahrguttrupps der Verkehrspolizei Augsburg an der Rastanlage Burgau auf der Autobahn A8 gegen 10.40 Uhr einen Lkw mit Anhänger kontrolliert. Wie die Polizei mitteilt, stellten die Beamten bei dem Gespann fest, dass die Betriebsbremse einen viel zu geringen Druck aufwies und nur noch einen geringen Teil des vorgeschriebenen Wertes betrug.

Das Gespann mit polnisch-niederländischer Zulassung hatte nach Angaben der Polizei ein zulässiges Gesamtgewicht von 40 Tonnen und war mit Schlepperkabinen beladen. Die vorgesehene Fahrtstrecke ging vom Beladeort in Ungarn zum Zielort nach Frankreich.

Der Fahrer wurde bis zu einer nahegelegenen Werkstatt in Burgau begleitet, wo die Weiterfahrt bis zur Reparatur unterbunden wurde. Vor Ort erhoben die Beamten vom Fahrer ein Bußgeld in Höhe von knapp 210 Euro in Form einer Sicherheitsleistung. (AZ)