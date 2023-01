Burgau

Steinles Burgau-Kalender wandern seit 15 Jahren auch in Sammlerhände

Plus Der leidenschaftliche Fotograf und ehemalige Stadtkämmerer Friedrich Steinle hat für 2023 wieder ein neues Thema aufgegriffen. Auch einen Storchenkalender gibt es.

Die Fotokalender von Friedrich Steinle sind beliebt. Sie zeigen Burgauer Motive – auch einmal aus etwas anderen Perspektiven. 2023 gibt es seine Monatskalender ebenfalls wieder, inzwischen zum 15. Mal in Folge. Der 70-Jährige und frühere Kämmerer der Stadt Burgau greift darin immer wieder andere Themen auf, beispielsweise Burgauer Geschichte mit dem früheren Bahnhof oder dem ehemaligen Finanzamt als Motive. In diesem Jahr liegt der Schwerpunkt auf Einrichtungen in der Markgrafenstadt: vom Einkauf auf dem Wochenmarkt, einem Spaziergang entlang der Mindel und vorbei an der Knochenmühle bis hin zum Schlittschuhlaufen in der Eissporthalle. Die meisten Motive sind in den Jahren 2021 und 2022 entstanden. Auch ein historisches Bild ist wieder dabei. Eines, das es so nicht mehr gibt und inzwischen Geschichte ist: 2023 ist es ein Blick über die Markgrafenstraße zum Vogg-Hof, der inzwischen abgerissen wurde.

