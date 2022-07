Storchenfest zieht viele Besucher nach Burgau

Plus Livemusik, Storchenrallye und weitere Aktionen kommen bei den Gästen bestens an. Selbst ein Regenschauer kann der Veranstaltung nichts anhaben.

Da trabte vor wenigen Tagen doch glatt einer der Burgauer Störche seelenruhig durch das Stadttor der Markgrafenstadt. Vielleicht, um noch einmal kurz zu inspizieren, ob beim Storchenfest am Wochenende auch alles richtig klapp(er)t. Nein, der stolz stolzierende Storchenvogel brauchte sich keinesfalls Sorgen zu machen. Zum zweiten Mal hatten die Stadt Burgau und der Handels- und Gewerbeverein Burgau (HGV) die Gemeinschaftsveranstaltung organisiert. Und die kam, wie schon im Jahr zuvor, bei den Besucherinnen und Besuchern bestens an.