Streit zwischen E-Biker und Kindern endet mit Schürfwunden

Auf einem Radweg in Burgau wollte ein E-Bike-Fahrer an Kindern vorbei, die unter anderem mit Cityrollern unterwegs waren. Er soll einen 13-Jährigen verletzt haben.

Auf dem Radweg an der Remsharter Straße in Burgau ist es am Dienstagnachmittag gegen 17.30 Uhr zunächst zu einer Streitigkeit zwischen einem Radfahrer und drei Kindern gekommen, die später ausuferte. Laut Bericht der Polizei waren die Kinder im Alter von 13 Jahren mit ihren Cityrollern und einem Skateboard ortsauswärts in Richtung Skaterplatz unterwegs. Da sie nebeneinander fuhren, kam es zu einem Streit mit einem E-Bike-Fahrer, der an den Kindern vorbeifahren wollte. Er soll dann eines der Kinder von dessen Fahrzeug gestoßen haben.

Die Polizei sucht den in Burgau beteiligten E-Bike-Fahrer

Der 13-Jährige erlitt laut Polizeiangaben leichte Schürfwunden. Der Radler soll weiter in Richtung Kreisverkehr gefahren sein. Es soll sich um einen etwa 50 Jahre alten Mann gehandelt haben, sein Rad war ein schwarzes E-Bike der Marke „Cube“. Der Beteiligte sowie unbeteiligte Zeugen und Zeuginnen sollen sich bitte unter der Telefonnummer 08222/96900 bei der Polizeiinspektion Burgau melden. (AZ)