Stromverteilerkasten von Unbekannten beschmiert

In Burgau ist ein Stromverteilerkasten verunreinigt worden. Ob er überhaupt gesäubert werden kann, ist noch offen. Die Polizei sucht Zeugen für den Vorfall.

Die Beamten der Polizeiinspektion Burgau sind am Dienstagmorgen darüber informiert worden, dass ein Stromverteilerkasten in der Karlsbader Straße in Burgau beschmiert worden ist. Ob der Kasten gesäubert werden kann oder ersetzt werden muss, steht noch nicht fest, teilt die Polizei mit. Zeugen, die Beobachtungen zur Schmiererei gemacht haben, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 08222/96900 bei der Polizei Burgau zu melden. (AZ)