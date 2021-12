Die Tagespflege Burgau hat erweitert

In der Tagespflege Burgau hat sich einiges verändert. Nach der Erweiterung gibt es nicht nur mehr Plätze in der Einrichtung.

Der Krankenpflegeverein Burgau hat eine angrenzende Wohnung gekauft und sich vergrößert. Statt 13 gibt es jetzt 21 Plätze, mehr Platz für Betreuung sowie einen größeren Wintergarten und einen größeren Außenbereich. Die offizielle Einweihung soll auch mit einem Tag der offenen Tür am 15. Mai 2022 gefeiert werden.

In der Tagespflege-Einrichtung des Krankenpflegevereins Burgau in der Bleichstraße werden die Gäste den ganzen Tag über durch erfahrene Pflegekräfte versorgt. Die Angehörigen können so entlastet werden. Der Tag beginnt mit einem Frühstück in der Gruppe. Daran schließen sich möglichst individuell auf die Patienten abgestimmte Aktivitäten an, wie Zeitung (vor-)lesen, Basteln, Spielen, Sitzgymnastik, Gedächtnistraining und weitere fördernde Angebote. Auch gemeinsames Kochen und Backen gehören ebenso zum Tagesablauf wie Mobilitätsübungen.

In der Tagespflege Burgau gibt es unter der Woche einen Nachmittagskaffee

Nach einem frisch gekochten gemeinsamen Mittagessen folgt eine Ruhepause im Relaxsessel oder Pflegebett. Auch Getränke, Nachmittagskaffee und Kuchen werden für einen geselligen Plausch gereicht. Dieses Angebot besteht von Montag bis einschließlich Freitag. Derzeit sind noch ein paar Plätze frei. Informationen gibt es bei Pflegedienstleitung Nicole Keil unter Telefon 08222/409913.

Lesen Sie dazu auch