Burgau

18:00 Uhr

Tauziehen um Firmengebäude in Burgau ging in die finale Runde

Plus Das opulente Firmengebäude an der Augsburger Straße wird kommen. Rätinnen und Räte wollten auf den letzten Drücker die Notbremse ziehen. Warum es doch anders kam.

Von Ralf Gengnagel

Zweifelsohne ist das fünfgeschossige Firmengebäude samt seiner Glaskuppel, das in der Augsburger Straße gegenüber des Action-Marktes am Ortseingang von Burgau in Richtung Röfingen geplant ist, mehr als umstritten. Bereits im Februar dieses Jahres stimmte der Stadtrat mit nur einer Stimme Mehrheit für die Aufstellung zur Änderung des Bebauungsplanes und schaffte somit die planungsrechtlichen Voraussetzungen für das Geschäftsgebäude. Bei den Beratungen über den Billigungsbeschluss zur zweiten Änderung des Vorhabenbezogenen Bebauungsplanes, witterten jetzt die Kritiker im Stadtrat ihre Chance und forderten, diese Entscheidungen ein allerletztes Mal zu überdenken.

Das Behandeln und Abwägen der vorgebrachten Stellungnahmen von Behördenseite ist in den Sitzungen wie so oft meist langwierig – wenn nicht sogar langatmig. Häufig sind es gar nur redaktionelle Feinheiten, die einer Anpassung bedürfen. Nur selten geht es dabei um gravierende Einwände. Auch wenn das Landratsamt Günzburg diesmal mit einem erhobenen Zeigefinger darauf hinwies, dass das geplante gestalterisch auffällige Gebäude, "künftig schon hinsichtlich seiner Höhenentwicklung heraussteche", sollte der Billigungsbeschluss eigentlich am Ende des Tages nur eine Formsache sein. Die Grundsatzdebatte, ob der opulente Firmenkomplex, in dem sowohl Geschäfts-, Verwaltungs- und Firmenräume als auch Flächen für den Einzelhandel und Gastronomie entstehen sollen, wurde ja bereits Anfang des Jahres entschieden.

