Theaterfoyer erstrahlt in neuem Glanz dank des Rotary Club Günzburg

Die Theaterleiterinnen Vera Hupfauer und Dörte Trauzeddel vom Neuen Theater Burgau freuen sich über die neue Ausstattung ihres Foyers, die durch die Spende in Höhe von 10.000 Euro vom Rotary Club Günzburg finanziert werden konnte. Das gemütliche Foyer, mit bequemen Sitzmöbeln und der neuen Bar, bildet das Herzstück des kleinen Theaters, hier wird nach den Vorstellungen gelacht und diskutiert und kleinere Veranstaltungen finden hier statt. Das Hochwasser im vergangenen Jahr hat das Neue Theater Burgau massiv getroffen, das Wasser stand 40 Zentimeter hoch in allen Räumlichkeiten. Die Einrichtung im Foyer, im Büro, im Probenraum sowie Fußböden, Kostüme, Bühnenbilder und ein Teil der Technik wurden so stark beschädigt, dass vieles entsorgt werden musste und eine umfangreiche Sanierung notwendig wurde. Der Wiederaufbau konnte nur durch großzügige Spenden und viele Helfer bewerkstelligt werden.

