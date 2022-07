Burgau

vor 32 Min.

Theaterpremiere: Verwirrspiel mit tausend Finessen in Burgau

Plus Wie das Neue Theater Burgau dem „Amphitryon“ mit einer frischen und frechen Inszenierung mehr Witz verleiht und dennoch ernst bleibt.

Von Heinrich Lindenmayr

Die Verwechslung zählt zu den wirksamsten Würzmitteln der Komödie. Überbordend aus dieser herrlichen Quelle des Komischen ist das Drama „Amphitryon“, vom Neuen Theater Burgau frisch und frech inszeniert. Zwei Paare der insgesamt fünf handelnden Personen, im Original bei Kleist sind es sechs, treten in gleicher Gestalt auf. Der Gott Jupiter verwandelt sich in die Person des Heerführers Amphitryon, um ganz ungeniert die Nacht mit dessen Gattin zu verbringen. Als Komplizen nimmt er den Götterboten Merkur mit, der in die Rolle von Amphitryons Diener Sosias schlüpft.

