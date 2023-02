Theaterstück "All das Schöne": Ein buntes Burgauer Bollwerk gegen Depression

Plus Warum es bei der Theaterpremiere von „All das Schöne“ viel zu lachen gibt bei einem ernsten und traurigen Thema.

Die Scheinwerfer auf der Bühne waren mit farbigen Karteikarten unregelmäßig beklebt. Andernfalls wäre die Darstellerin im Stück „All das Schöne“ und das Publikum im Neuen Theater Burgau geblendet worden. Gedämpftes Licht lag über der Szene, aber der tiefere Sinn der Maßnahme war wohl ein anderer: Wie im Stück selbst wirkten die Karten auf den Scheinwerfern als buntes Bollwerk gegen eine fremde, starke Macht, als Schutzschicht und Kraftquelle.