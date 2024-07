Traditionsberuf Bäcker: Wo Brot und Breze noch von Hand gemacht werden

Mit unserer Sommerserie „Handgemacht im Landkreis Günzburg“ wollen wir einladen auf eine Reise durch die Heimat. Egal ob Lebensmittel, Stoffe oder andere Alltagsprodukte - im Landkreis gibt eine Vielzahl an Manufakturen, die diese noch per Hand herstellen. In mehreren Folgen zeigen wir, was die Region zu bieten hat. Den Auftakt macht die Bäckerei Zinner aus Burgau, die in vierter Generation seit 110 Jahren dem Bäckerhandwerk nachgeht, nach alten Rezepten Brot herstellt und einen Einblick gibt in die Welt von Sauerteigen, Krumen und dem Drehen der perfekten „Brezg“.

