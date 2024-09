Transporter ausgewichen: Auto kommt von der Fahrbahn ab

Am Samstagmittag ist auf der Staatsstraße 2024, zwischen dem Kreisverkehr bei Remshart und Unterknöringen, ein Verkehrsunfall mit einer Leichtverletzten passiert. Ein weißer Kleintransporter fuhr gegen 13.20 Uhr laut Polizei vom Kreisverkehr in Richtung Unterknöringen. Ein 34-jähriger Mann fuhr zur selben Zeit mit seinem Dacia in entgegengesetzter Richtung. Etwa 400 Meter vor dem Kreisverkehr kam der Kleintransporter mit der gesamten Fahrzeugbreite auf die Gegenfahrbahn. Um einen Zusammenstoß zu vermeiden, leitete der entgegenkommende Fahrer eine Vollbremsung ein und lenkte sein Fahrzeug nach rechts.

Hierbei geriet der Wagen von der Fahrbahn ab und kam im Grünstreifen rechts der Straße zum Stehen. Die 33-jährige Beifahrerin im Dacia wurde dabei leicht verletzt. Die beiden drei- und fünfjährigen Kinder, die auf der Rückbank saßen, sowie der Fahrer blieben der Polizei zufolge unverletzt. Der entgegenkommende Kleintransporter fuhr einfach weiter. Von dem flüchtenden Fahrzeug ist bislang nur bekannt, dass es sich um einen weißen Kleintransporter mit geschlossenem Aufbau handelte. Zeugen, die Hinweise geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei Burgau zu melden. (AZ)