Trotz eines guten Vorjahres: Stadt Burgau muss jetzt sparen

Plus Das vergangene Jahr verlief für Burgau finanziell sehr erfreulich. Doch jetzt mahnt der Kämmerer, die Ausgaben genau im Blick zu haben. Sind Verwaltungskosten der Grund?

Von Ralf Gengnagel

Burgaus Stadtkämmerer Tobias Menz stellte die gute Nachricht gleich vornan: Die Burgauer Wirtschaft zeigt sich weiterhin stabil, und das, obwohl das abgelaufene Haushaltsjahr 2022 geprägt war durch die Auswirkungen des Ukraine-Krieges und die dadurch verursachten finanziellen Mehrbelastungen. Der Kämmerer stellte im Haupt-, Finanz- und Personalausschuss den Abschluss des Haushaltsjahres 2022 vor. Das Ergebnis könne sich sehen lassen, da sogar eine halbe Million Euro den Rücklagen zugeführt werden konnte. Mit Blick auf den kommenden Haushalt 2023, der in der nächsten Stadtratssitzung verabschiedet werden soll, stehe man jedoch vor größeren Herausforderungen.

Der Stadtkasse kam 2022 zugute, dass im Verwaltungshaushalt gerade wegen der hohen Gewerbesteuereinnahmen ein deutlich höherer Überschuss als geplant erwirtschaftet werden konnte. Das steigerte die Zuführung an den Vermögenshaushalt. In diesem wurde ebenfalls deutlich weniger ausgegeben als veranschlagt. Verschiedene investive Maßnahmen wurden zeitlich nicht in vollem Umfang umgesetzt oder erst gar nicht begonnen, weil sie auf die Folgejahre verschoben werden mussten. Von den für 2022 geplanten Ausgaben von 14,6 Millionen Euro wurden lediglich rund 9,8 Millionen Euro in Anspruch genommen. Das führte letztendlich dazu, dass weder ein Kredit aufgenommen noch auf Rücklagen zugegriffen werden musste.

