Trotz guter Voraussetzungen muss die Stadt Burgau weiter sparen

Plus Das vergangene Jahr verlief für Burgau finanziell noch erfreulich. Doch der Kämmerer mahnt, die Ausgaben weiter genau im Blick zu haben.

Zahlen in Millionenhöhe, damit beschäftigten sich die Mitglieder des Haupt-, Finanz- und Personalausschusses. Kämmerer Tobias Menz stellte den Rätinnen und Räten den Entwurf des Haushaltsplanes 2024 vor. Sämtliche Einzelposten aus Vermögens- und Verwaltungshaushalt wurden unter die Lupe genommen. Bis zur kommenden Stadtratssitzung am 23. April wird jetzt noch gefeilt, bis das Zahlenwerk verabschiedet werden kann. Ganz wesentlich für die Aufstellung des neuen Finanzhaushaltes ist der Abschluss des Haushaltsjahres 2023. Das Ergebnis könne sich sehen lassen, betonte Menz.

Das abgelaufene Haushaltsjahr war geprägt durch eine unsichere Wirtschaftslage aufgrund der zahlreichen Krisen in der Welt. Und dennoch zeigte sich die Burger Wirtschaft, wie bereits im Vorjahr, weiterhin recht stabil. Die Gewerbesteuer brachte mit 15,9 Millionen Euro ein sehr gutes Ergebnis, der kalkulierte Haushaltsansatz von 9,5 Millionen Euro wurde deutlich übertroffen, erläuterte der Kämmerer.