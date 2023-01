Tunesier auf A8 von Polizei ohne gültigen Führerschein erwischt

Obwohl er einen tunesischen Führerschein besitzt, stoppten Polizisten die Weiterfahrt eines 23-jähriger Tunesiers. Warum sein Führerschein nicht gültig war.

Auf Verlangen einer Streife der Fahndungskontrollgruppe der Verkehrspolizei Neu-Ulm zeigte am Montagnachmittag bei einer Kontrolle ein 23-jähriger Tunesier auf der A8 Höhe Limbach seinen tunesischen Führerschein. Da sich der Fahrer des Kleintransporters allerdings bereits seit über einem halben Jahr in Deutschland aufhält, hätte er seinen Führerschein in eine deutsche Fahrerlaubnis umtauschen müssen. Die Weiterfahrt wurde ihm untersagt und ein Ermittlungsverfahren wegen des Fahrens ohne Fahrerlaubnis eingeleitet. (AZ)