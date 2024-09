Hochwasser: Eine Baumaßnahme lässt Sorgen eines Burgauers ansteigen

In der Rosenstraße von Burgau ist es eigentlich ruhig und friedlich, man hört das Wasser der Mindel vorbeirauschen. Aber seit kurzem gibt es zwischen zwei Nachbarn eine Auseinandersetzung. Anwohner Walter Miller fühlt sich durch die Veränderung am Ufer der Mindel auf dem Grundstück seines Nachbarn Martin Miehle gestört. Dieser habe Millers Worten zufolge eine Uferböschung abgetragen und Begrünung entfernt. Besorgt meint Miller, der sich an unsere Redaktion gewandt hat, dass sein Grundstück deshalb stärker von Hochwasser und Überschwemmungsgefahren betroffen sei. Trotz der Entwarnung durch die Stadt Burgau und das Wasserwirtschaftsamt (WWA) bleibt er skeptisch und fordert die Wiederherstellung des ursprünglichen Zustands.

Ralf Gengnagel Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis