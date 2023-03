Ulm-Augsburg: Burgau fordert 15-Minuten-Takt für Schienennahverkehr

Plus Der Stadtrat debattierte über die Forderung einer noch besseren Taktung im Schienennahverkehr. Zudem ging es im Stadtrat um ein neues Firmengebäude und den Neubau einer Brücke.

Große Infrastrukturvorhaben wie das Bahnprojekt Ulm-Augsburg betreffen viele Menschen in der Region. Zum Mammutprojekt fand eine Bahnkonferenz im Landratsamt Augsburg statt, mit dem Ziel, den Nahverkehr zu stärken. Die Burgauer Stadträtinnen und Stadträte stimmten grundsätzlich dem Konzept zu, warben aber für eine Verbesserung der Taktung des Regio-S-Bahnverkehrs im Bereich Burgau. Im Stadtrat ging es aber auch um den Neubau eines Firmengebäudes und der Brücke an der Seniorenwohnanlage.