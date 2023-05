Ulmer Straße ist bis Oktober halbseitig gesperrt

Plus Der Startschuss für den Bau von Bushaltestellen und Querungshilfen ist gefallen. Dafür muss die Ulmer Straße bis Oktober halbseitig gesperrt werden.

Burgau ist um eine Baustelle reicher: In der Ulmer Straße sind die Bagger angerückt, der Startschuss für den Bau von zwei neuen behindertengerechten Bushaltestellen und Querungshilfen ist gefallen. Autofahrer müssen ab sofort etwas mehr Geduld mitbringen. Auf einer Länge von etwa 200 Metern ist die Ulmer Straße bis voraussichtlich Anfang Oktober halbseitig gesperrt. Der Verkehr wird mittels einer Ampel geregelt.

Beschlossen wurde das Projekt schon vor eineinhalb Jahren. "Jetzt ziehen wir es durch", teilte Bürgermeister Martin Brenner auf Nachfrage unserer Redaktion mit. Natürlich müssten Autofahrer jetzt verstärkt mit Verkehrsbehinderungen rechnen, dafür kämen sie an einer Vollsperrung vorbei. "Es wird bewusst nur halbseitig gesperrt, so können wir eine Umleitung vermeiden", betonte der Rathauschef.