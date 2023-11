Burgau

12:00 Uhr

Umstrittene Wohnanlage in der Burgauer Goethestraße wird nicht gebaut

Zu üppig waren die Pläne für das Bauvorhaben einer Wohnanlage in der Goethestraße, die sich nach Ansicht des Stadtrates nicht in die Wohnbebauung einfügen lässt.

Plus Es war eine hauchdünne Mehrheit, die sich gegen den Bau der Wohnblocks durchsetzte. Anwohner haben bei der Stadt Burgau eine Unterschriftenliste eingereicht.

Zu üppig waren offensichtlich die Pläne für den Bau einer Wohnanlage in der Goethestraße. Nachdem im Stadtrat nun die Entscheidung darüber gefallen ist, waren Erleichterung und Aufatmen bei den Anliegern spürbar. Wie auch schon bei den Beratungen im Bauausschuss waren zahlreiche Bewohner der Goethestraße in die Sitzung gekommen. Ihren Protest gegen das Bauvorhaben haben die Anwohner bereits in Form einer Unterschriftenliste an die Stadt Burgau gerichtet. Nachdem der Bauausschuss Anfang November knapp mit einer Stimme Mehrheit die Empfehlung für den Bau der Wohnanlage ausgesprochen hatte, kippte die Meinung jetzt im Stadtrat.

Das Konzept sieht zwei Wohnblocks mit 24 Wohnungen, 24 Tiefgaragenplätzen, Stellplätzen und einem Aufzugsturm vor, erläuterte Stadtbaumeister Werner Mihatsch. Wohnungen in einer Größe von 60 bis 87 Quadratmetern sollen laut Planung dort entstehen. Der Investor habe sich zudem dazu bereit erklärt, die Kosten für den Ausbau der Goethestraße samt Zufahrt zur Wohnanlage zu tragen. Bürgermeister Martin Brenner ( CSU) betonte, dass es sich lediglich um eine Bauvoranfrage handele. Der Aufstellungsbeschluss schaffe zwar noch kein Baurecht, man setze aber für den Investor schon ein deutliches Signal, ob er mit der Bebauung rechnen und daher weiter planen könne.

