Unbekannte beschädigen Auto in Burgauer Tiefgarage

Unbekannte haben ein Auto in Burgau beschädigt, das in der Tiefgarage eines Verbrauchermarkts abgestellt war.

Eine Beule in der Heckklappe und einen Spruch ließen bislang Unbekannte an einem Auto zurück, das in Burgau in der Tiefgarage eines Verbrauchermarkts parkte.

Eine Sachbeschädigung an einem geparkten Fahrzeug in Burgau beschäftigt die Polizei. Demnach wurde im Zeitraum vom 23. Dezember, 15 Uhr, bis zum Heiligabend, 12 Uhr, ein weißer Hyundai, der in der Tiefgarage eines Verbrauchermarktes in der Industriestraße in Burgau abgestellt war, von bisher unbekannten Personen beschädigt. In die Heckklappe wurde eine Beule geschlagen und ein Spruch geschrieben. Die entstandene Schadenshöhe beläuft sich laut Polizei auf etwa 1000 Euro. Zeugenhinweise bitte unter Telefon 08222/96900 an die Polizeiinspektion Burgau. (AZ)

