Unbekannte bewerfen in der Freinacht ein Haus mit Eiern

In der Nacht auf der Ersten Mai wurde ein Haus in Burgau mit Eiern beworfen. Die Polizei ist auf der Suche nach Hinweisen und Zeugen.

Nachträglich wurde bei der Polizei Burgau eine Sachbeschädigung angezeigt, welche sich in der Freinacht (30. April auf 1. Mai) ereignet hat. Wie die Polizei berichtet wurde das Wohnhaus der Geschädigten, welches in Burgau in der Donaustraße liegt, zur Tatzeit von unbekannten mit Eiern beworfen. Die Hauswand muss nun von einer Fachfirma gereinigt werden. Die Schadenshöhe steht noch nicht fest. Mögliche Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Burgau, Augsburger Str. 26, 89331 Burgau, oder unter der Telefonnummer 08222/96900 in Verbindung zu setzen. (AZ)