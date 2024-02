Unbekannte brechen in ehemalige Zimmerei ein und stehlen Motorsägen

Zwei Unbekannte sind in ein Gebäude am Zollberg eingebrochen und haben zwei Motorsägen gestohlen.

Zwei bisher unbekannte Täter sind am vergangenen Samstagabend gegen 20.20 Uhr in eine ehemalige Zimmerei am Zollberg eingebrochen. Laut Polizei Burgau drangen diese über eine eingeschlagene Tür ins Gebäude ein und entwendeten zwei Motorsägen. Der entstandene Gesamtschaden beläuft sich auf ungefähr 2000 Euro. Zeuginnen und Zeugen sollen sich unter der Telefonnummer 08222/96900 an die Polizeiinspektion Burgau wenden. (AZ)