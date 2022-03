Unbekannte brechen in Schrebergartenhütte in Burgau ein

In einer Schrebergartenhütte in Burgau haben bislang unbekannte Täter Beute gemacht. Der Schaden ist relativ gering, aber der Ärger groß.

Nach einem Einbruch in eine Schrebergartenhütte in Burgau sucht die Polizei Zeugen. Bislang unbekannte Personen brachen in der Zeit vom vergangenen Samstag bis Donnerstag in eine Hütte im Schrebergarten in der Nähe des Burgauer Freibades ein. Hierfür schlugen sie eine Scheibe ein, fassten durch die Öffnung und öffneten so das Fenster. Aus der Hütte wurden verschiedene elektrische Werkzeuge gestohlen. Deren Wert beträgt insgesamt etwa 200 Euro.

Polizei ermittelt bei Einbruch in Burgauer Schrebergarten

Der Schaden, der beim Einbruch entstanden ist, beläuft sich auf etwa 160 Euro. Die Polizeiinspektion Burgau bittet Anwohner und Passanten, die Beobachtungen gemacht haben, sich unter der Telefonnummer 08222/96900 zu melden. (AZ)