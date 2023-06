Unbekannte brechen Opferstock in der Burgauer Pfarrkirche auf

Der Opferstock in der Burgauer Kirche war Ziel eines Aufbruchs. Doch die Beute muss eine große Enttäuschung gewesen sein. Nun sucht die Polizei nach Zeugen.

Wegen eines Opferstock-Aufbruchs ermittelt die Polizeiinspektion Burgau. Am Sonntagnachmittag versuchte eine bisher unbekannte Person, den Opferstock in der Stadtpfarrkirche in Burgau aufzubrechen. Sie konnte keine Beute machen, hinterließ aber einen Sachschaden in Höhe von etwa 100 Euro. Zeugenhinweise erbittet die Polizei in Burgau unter Telefon 08222/96900. (AZ)