Unbekannte fällen Holzmast mit Solarmodul und Kamera

Unbekannte Täter haben an der Kiesgrube zwischen Burgau und Remshart einen Holzmast umgesägt, an dem eine Überwachungskamera und ein Solarpanel hingen.

In einer Nacht-und-Nebel-Aktion brachten unbekannte Täter in der Nacht vom vergangenen Dienstag auf Mittwoch einen Holzmast zu Fall, der in einer abgesperrten Kiesgrube zwischen Burgau und Remshart aufgestellt war. Auf dem Mast waren ein Solarmodul und eine Überwachungskamera angebracht. Wie die Polizeiinspektion Burgau verlauten ließ, wurde die Tat den gesicherten Videoaufzeichnungen zufolge zwischen 1 Uhr und 4 Uhr begangen.

Polizei sucht Zeugen: Sachschaden beläuft sich auf rund 2500 Euro

Die Polizei geht davon aus, dass es sich um zwei Täter handeln muss, die den Holzmast mittels einer Kettensäge umsägten. Laut der ebenfalls vorhandenen Audioaufzeichnung sind die Täter wahrscheinlich mit Krafträdern zum Tatort gelangt. Die Schadenshöhe beläuft sich auf etwa 2500 Euro. Die Polizeiinspektion Burgau nimmt Zeugenhinweise unter Telefon 08222/96900 entgegen.