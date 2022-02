Unbekannte fahren Auto in Burgau an und flüchten danach

In einem Fall von Unfallflucht ermittelt die Polizeiinspektion Burgau. Ein Auto wurde an der Postfiliale von Unbekannten angefahren, die dann flüchteten.

Auf dem Parkplatz der Postfiliale in der Käppelestraße in Burgau wurde am Sonntagnachmittag zwischen 14 Uhr und 16.30 Uhr ein grauer Audi A4 von einem andern Fahrzeug angefahren. Die bislang unbekannten Unfallverursacher fuhren weiter, ohne sich um den Schaden in Höhe von etwa 2500 Euro zu kümmern.

In der Käppelestraße in Burgau wurde ein grauer Audi A4 angefahren

Zeugenhinweise erbittet die Polizeiinspektion Burgau unter Telefon 08222/96900. (AZ)