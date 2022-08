Unbekannte fahren in Burgau einen Zaun an und flüchten

Die Polizei sucht Zeugen einer Unfallflucht in Burgau. Dort wurde ein Gartenzaun angefahren, doch die Verursachenden kümmerten sich nicht um den Schaden.

Die Polizei in Burgau ermittelt nach einer Unfallflucht. Demnach wurde am Dienstagmittag ein Zaun eines Grundstücks in der Spitzstraße in Burgau durch ein bisher unbekanntes Fahrzeug beschädigt. Nach Angaben eines Zeugen soll es sich um ein Fahrzeug der Post gehandelt haben. Weitere Zeugen sollen sich bitte unter Telefon 08222/96900 bei der Polizeiinspektion Burgau melden. Die Schadenshöhe beläuft sich auf etwa 400 Euro. (AZ)