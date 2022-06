Unbekannte knacken Passwort des sozialen Netzwerks einer Burgauerin

Wie sinnvoll gute Passwörter sind, hat eine Burgauerin erfahren, deren Profil bei einem sozialen Netzwerk geknackt und verändert wurde. Das sollte man tun.

Unbekannte Personen haben die Zugangsdaten einer Burgauerin bei einem sozialen Netzwerk verändert. Laut Polizei erstattete deshalb am Dienstag eine Frau aus Burgau bei der Inspektion Anzeige. Sie gab an, dass Unbekannte ihr Profil bei einem sozialen Netzwerk verändert und offenbar ihr Passwort geändert hätten. So konnte sie den Dienst nicht mehr verwenden, sondern lediglich lesen. Ein finanzieller Schaden ist hieraus nicht entstanden.

Schutz vor Betrügern: Polizei rät dazu, Passwörter regelmäßig zu ändern

Gebetsmühlen-artig weisen IT-Experten seit Jahren daraufhin, sichere Passwörter zu generieren und diese auch regelmäßig zu ändern. Vor allem sollte ein Passwort nicht für mehrere Dienste verwendet werden. Klar sein sollte inzwischen auch, Passwörter nicht im Geldbeutel mitzuführen oder für andere sichtbar zu notieren. (AZ)