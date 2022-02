Burgau

14:25 Uhr

Unbekannte stehlen Bargeld aus einer Gaststätte in Burgau

Die Polizei sucht Personen, die in Burgau in eine Gaststätte einbrachen.

Sie kamen in der Nacht auf Montag: In Burgau brachen Unbekannte in eine Gaststätte ein und entwendeten Bargeld. Die Polizei sucht Zeugen.

Ein Geldbeutel mit Bargeld ist die Beute bislang unbekannter Personen, die in der Nacht von Sonntag auf Montag in eine Gaststätte in der Ulmer Straße in Burgau einbrachen. Die Personen hebelten laut Polizei eine Hintertüre auf und gelangten so ins Gebäude. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf etwa 500 Euro. Zeugenhinweise erbittet die Polizeiinspektion Burgau unter Telefon 08222/96900. (AZ)

Themen folgen