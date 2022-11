Unbekannte steigen in Firma ein und brechen Kaffeeautomaten auf

Mehrere Verpflegungs- und Kaffeeautomaten sollen bei einem Einbruch in eine Firma in Burgau aufgeknackt worden sein. Die Polizei bittet um Zeugenhinweise.

Zu einem Zeitpunkt zwischen dem vergangenen Samstagmittag und dem Montagmorgen ist in eine Firma in der Josef-Drexler-Straße in Burgau eingebrochen worden. Die Täter gelangten laut Polizeibericht auf bisher nicht bekannte Weise in das am Bahnhof gelegene Gebäude.

Einbrecher stehlen Bargeld aus einer Firma in Burgau

Sie sollen mehrere Verpflegungs- und Kaffeeautomaten aufgebrochen und eine geringe Menge Bargeld entwendet haben. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf rund 5000 Euro. Zeugenhinweise sollen unter Telefon 08222/96900 an die Polizeiinspektion Burgau gerichtet werden. (AZ)