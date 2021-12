Unbekannter beschädigt Fensterscheibe eines Möbelhauses in Burgau

In Burgau wurde über die Weihnachtsfeiertage das Fenster eines Möbelhauses beschädigt. Die Polizei sucht nach Hinweisen.

Über die Weihnachtsfeiertage ist es zu einer Sachbeschädigung in Burgau gekommen. Wie die Polizei berichtet, wurde eine Fensterscheibe eines Möbelhauses in der Augsburger Straße in Burgau von einem bisher unbekannten Täter beschädigt.

Polizei in Burgau bittet um Zeugenhinweise zu beschädigter Fensterscheibe

Die Schadenshöhe beläuft sich nach Angaben der Polizei auf rund 250 Euro. Die Polizeiinspektion Burgau bittet um Zeugenhinweise unter der Telefonnummer 08222/96900. (AZ)

