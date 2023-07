Unbekannter bricht Geldspielautomaten in Burgauer Shishabar auf

Ein Unbekannter dringt über eine Terrassentür in die Shishabar in Burgau ein. Er bricht zwei Geldspielautomaten auf. Die Polizei sucht Zeugen.

In der Nacht vom vergangenen Montag auf Dienstag ist in eine Shishabar in der Ulmer Straße in Burgau eingebrochen worden. Der bisher unbekannte Täter gelangte der Polizei zufolge über den Garten zur Rückseite des Gebäudes und wuchtete anschließend eine Terrassentüre auf.

Er brach zwei Geldspielautomaten auf und entwendete den Bedienungsgeldbeutel. Der Gesamtschaden beläuft sich auf etwa 1800 Euro. Zeugenhinweise nimmt die Polizeiinspektion Burgau entgegen unter Telefon 08222/96900. (AZ)