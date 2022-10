Burgau

Unbekannter fährt Auto auf Kindergartenparkplatz an

Die Polizei sucht Zeuginnen und Zeugen, die einen Unfall in Burgau beobachtet haben.

Am Wochenende ist auf dem Parkplatz des Kindergartens in der Kapuzinerstraße in Burgau ein Auto beschädigt worden. Der Unfallverursacher flüchtete.