Unbekannter schlägt Heckscheibe ein

Ein bislang unbekannter Täter hat in dieser Woche die Heckscheibe eines Autos in Burgau eingeschlagen. Laut Polizei hat sich die Tat im Zeitraum von Dienstag, 14 Uhr, bis Mittwoch, 17.30 Uhr ereignet. Dabei wurde die Heckscheibe eines Pkws, der in der Einfahrt eines Anwesens in der Paul-Gerhardt-Straße in Burgau abgestellt war, von dem unbekannten Täter eingeschlagen. Die Schadenshöhe beläuft sich auf etwa 900 Euro. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Burgau zu melden. Telefon: 08222/96900. (AZ)

