Unbekannter schlägt nach Trinkspruch plötzlich zu

Zwei Männer prosten sich in einer Lokalität in Burgau zu, als sie von einem Unbekannten einen Faustschlag ins Gesicht erhalten. Die Polizei sucht Zeugen.

Unvermittelt zugeschlagen hat am Samstagabendabend ein Unbekannter in einer Lokalität in Burgau. Dabei wurden ein 46-Jähriger und ein 59-Jähriger verletzt. Laut Polizei konsumierten die beiden Männer gegen 19 Uhr Alkohol, als sie nach einem Trinkspruch unvermittelt durch einen unbekannten Täter jeweils einen Faustschlag ins Gesicht erhielten. Beide klagten anschließend über leichte Schmerzen.

Der 59-Jährige wurde nach Überprüfung durch den Rettungsdienst aufgrund von Schmerzen im Kopfbereich ins Krankenhaus gebracht. Zeugen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer (08222) 96900 bei der Polizei Burgau zu melden. (AZ)