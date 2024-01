Unehrlicher Finder: 23-Jähriger findet in Burgau ein Handy und unterschlägt es

Eine 13-jährige Schülerin verliert ihr Handy auf dem Nachhauseweg. Ein junger Mann findet es, aber gibt es nicht ab. Das hat Folgen.

Eine 13-Jährige hat am Freitagnachmittag ihr Handy in Burgau verloren – und ein unehrlicher Finder hat es eingesteckt. Laut Polizeibericht erschien die Schülerin mit ihrer Mutter bereits am Freitagabend bei der Polizei Burgau und schilderte ihren Verlust. Die Jugendliche hatte ihr Smartphone am Nachmittag auf dem Weg nach Hause verloren und wurde anschließend per E-Mail über einen Onlinedienst, bei dem ihr Gerät registriert ist, darüber informiert, dass eine neue Sim-Karte in das Handy eingelegt wurde. Anschließend konnte die Polizei mithilfe der übermittelten Telefonnummer der neuen Sim-Karte den 23-jährigen Besitzer ausfindig machen. Dieser hatte das Smartphone gefunden und eingesteckt. Den Fund hat der junge Mann aber nicht, wie gesetzlich vorgeschrieben, einer zuständigen Behörde gemeldet, da er das Handy behalten wollte. Eine Polizeistreife traf den unehrlichen Finder zu Hause an und stellte das Smartphone sicher. Noch bevor die 13-Jährige die Polizeiwache verlassen hat, konnte ihr ihr Handy wieder übergeben werden. Den 23-Jährigen erwartet nun ein Strafverfahren. (AZ)

Lesen Sie dazu auch