Schwerer Unfall auf der A8 bei Burgau: Auto stürzt Abhang hinunter

Eine 64-Jährige kommt auf der A8 in Höhe Burgau von der Fahrbahn ab und stürzt mit ihrem Auto einen Abhang hinunter. Alle Insassen werden schwer verletzt.

Eine 64-Jährige ist am Sonntagabend gegen 18.45 Uhr auf der A8 zwischen der Anschlussstelle Burgau und der Anschlussstelle Günzburg von der Fahrbahn abgekommen. Nach Angaben der Polizei fuhr sie unmittelbar vor einer Leitplanke auf einen Grünstreifen. Dort fuhr sie über 200 Meter parallel zur Fahrbahn weiter, ehe sie an einer Brücke den Wildschutzzaun durchbrach und den dortigen Abhang fünf Meter hinabstürzte. Durch den zusätzlichen Aufprall am Brückengeländer wurde das Fahrzeug in der Luft gedreht und kam auf dem Dach zum Liegen.

Unfall auf der A8 bei Burgau: Vier Verletzte müssen ins Krankenhaus

Die Fahrerin und zwei weitere Personen konnten sich alleine aus dem Auto befreien. Eine vierte Person musste durch die Feuerwehr befreit werden. Alle vier mussten schwer verletzt in Krankenhäuser gebracht werden, eine von ihnen mit dem Hubschrauber. Die Ursache für den Unfall ist bisher ungeklärt.

Das Auto hat einen Totalschaden min Höhe von ungefähr 10.000 Euro. Die Schäden an den Verkehrseinrichtungen beläuft sich auf etwa 5000 Euro. Zur Rettung und Versorgung der Fahrzeuginsassen waren neben dem Rettungsdienst auch die Feuerwehren Burgau und Oberknöringen vor Ort. (AZ)