Unfall auf der A8: Kleinkind war ohne Sicherung im Auto

Auf regennasser Fahrbahn gerät ein Autofahrer auf der A8 bei Burgau ins Schleudern. Zwei von drei Fahrspuren sind mehr als eine Stunde lang gesperrt.

Aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit ist am Sonntagnachmittag ein Auto mit der Betongleitwand auf der A8 bei Burgau kollidiert. Die Beamten der Verkehrspolizei Günzburg stellten an der Unfallstelle fest, dass der 30-jährige Fahrer bei regennasser Fahrbahn ins Schleudern geraten war und anschließend in die Betongleitwand fuhr. Der Wagen blieb fahruntüchtig auf dem mittleren Fahrstreifen liegen. Die Kontrolle der Insassen ergab, dass diese unverletzt waren. Jedoch stellten die Beamten fest, dass ein Kleinkind ohne jegliche Sicherung im Fahrzeug befördert wurde.

Sachschaden in Höhe von 10.000 Euro

Für die Unfallaufnahme mussten der linke und mittlere Fahrstreifen durch die Feuerwehr Burgau mehr als eine Stunde lang gesperrt werden. Rückstau und Verkehrsbeeinträchtigungen waren die Folge. Der Gesamtsachschaden wurde auf etwa 10.000 Euro geschätzt. Gegen den Fahrer leiteten die Beamten aufgrund des Unfalls mit nicht angepasster Geschwindigkeit sowie der fehlenden Sicherung des Kindes jeweils ein Verkehrsordnungswidrigkeitsverfahren ein. (AZ)