Unfall auf Supermarktparkplatz in Burgau, Verursacher flieht

Auf dem Parkplatz eines Supermarktes in Burgau ist am vergangenen Montag ein schwarzer Audi A6 angefahren worden, der Unfallverursacher ist geflohen. Nach Angaben der Polizei ereignete sich der Unfall zwischen 11 und 14 Uhr in der Ulmer Straße, dabei wurde das geparkte Auto von einem bisher unbekannten Fahrzeug hinten links angefahren und beschädigt. Der Unfallverursacher fuhr weiter, ohne den entstandenen Schaden zu melden. Die Schadenshöhe beläuft sich auf geschätzt 5000 Euro. Die Polizeiinspektion Burgau bittet Zeugen, sich zu melden. Telefon: 08222/96900. (AZ)

