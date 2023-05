Unfall mit zwei Verletzen in Burgau: Verursacher roch nach Alkohol

Ein 50-Jähriger und eine 54-Jährige stoßen im Bereich der Augsburger Straße zusammen. Beide Fahrer werden leicht verletzt, der Sachschaden ist hoch.

Zwei Personen sind bei einem Verkehrsunfall am Dienstagnachmittag in Burgau leicht verletzt worden. Gegen 15.20 Uhr wollte ein 50-Jähriger mit seinem Pkw von der Troppauer Straße in die übergeordnete Augsburger Straße einfahren und nach links abbiegen. Beim Einfahren beschleunigte er laut Bericht der Beamten stark, kam auf den gegenüberliegenden Bordstein und durch das starke Gegenlenken auf die linke Fahrspur stadteinwärts. Dort kollidierte er frontal mit einem stadtauswärts fahrenden Pkw, der von einer 54-Jährigen gesteuert wurde.

Unfall in Burgau: Autofahrer hatte Alkohol getrunken

Bei der Unfallaufnahme stellten die Beamten beim Verursacher Alkoholgeruch fest. Sie ordneten daher eine Blutentnahme an und stellten den Führerschein sicher. Beide Unfallbeteiligten wurden leicht verletzt, der entstandene Sachschaden beläuft sich auf rund 25.000 Euro. (AZ)