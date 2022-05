Unfall nach Aquaplaning auf der A8 bei Burgau

Auf der A8 zwischen Günzburg und Burgau kommt es am Mittwochabend zu einem Schleuderunfall. Ein Auto kracht gegen die Betongleitwand.

Auf der A8 zwischen den Anschlussstellen Günzburg und Burgau ist es am Mittwochabend zu einem Unfall mit rund 8000 Euro Sachschaden gekommen, wobei ein 33-Jähriger bei starkem Regen mit seinem Wagen ins Schleudern geriet. Der Mann sei, so berichtet es die Autobahnpolizei, auf dem linken der drei Fahrstreifen in Richtung München unterwegs gewesen und habe seine Geschwindigkeit offensichtlich nicht auf die herrschenden Wetter- und Fahrbahnbedingungen angepasst.

Auto kracht gegen Betonwand auf A8 bei Burgau

Der Wagen prallte laut Polizeibericht gegen die Betongleitwand zwischen den Fahrbahnen und blieb demoliert auf dem mittleren Fahrstreifen stehen. Die Feuerwehr aus Günzburg half an der Unfallstelle und sicherte ab. Das Auto musste abgeschleppt werden, der Mann kam mit dem Schrecken davon und blieb unverletzt. Im folgenden Rückstau kam es bei einem Fahrstreifenwechsel zu einer Streifkollision zwischen einem Auto und einem Lkw. Auch hier entstand ein Sachschaden von rund 8000 Euro. (AZ)