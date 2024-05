Unfallflucht in Burgau: Polizei sucht Zeugen

In der Zeit zwischen Sonntag und Montag hat ein Lastwagenfahrer in Burgau einen Unfall verursacht, indem er einen roten Peugeot angefahren hat, und fuhr davon.

Im Zeitraum von Sonntagabend bis Montagnachmittag fuhr ein bisher unbekannter Lastwagen einen roten Peugeot, der auf der Zufahrtsstraße zum Bahnhof abgestellt war, an und beschädigte diesen. Aufgrund der Spurenlage schlussfolgert die Polizei, dass der unbekannte Lastwagenfahrer, der an der gegenüberliegenden Tankstelle ausgefahren ist, das Auto an der linken Seite angefahren hat. Der Unfallverursacher fuhr weiter, ohne sich um den Schaden zu kümmern. Die Schadenshöhe beläuft sich auf etwa 1000 Euro. Zeugenhinweise nimmt die Polizeiinspektion Burgau unter der Nummer 08222/96900 entgegen. (AZ)