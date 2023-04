Unfallfluchten in Burgau und Egenhofen beschäftigen die Polizei

Nach zwei Unfallfluchten bittet die Polizeiinspektion Burgau um Hinweise aus der Bevölkerung. Wer hat etwas gesehen?

Die erste Unfallflucht ereignete sich nach Polizeiangaben am Montag in Burgau zwischen 7.30 Uhr und 13.50 Uhr. Ein bislang unbekanntes Fahrzeug touchierte das Heck eines schwarzen BMWs, der auf dem Parkplatz des Therapiezentrums in der Kapuzinerstraße abgestellt war und beschädigte diesen. Die Beamten konnten anhand der Spuren ermitteln, dass es sich bei dem verursachenden Fahrzeug vermutlich um einen Lastwagen handelt. Der Sachschaden beläuft sich auf etwa 5000 Euro.

Ein Schaltschrank am Feuerwehrhaus Egenhofen wurde beschädigt

Die zweite Unfallflucht geschah am Montagnachmittag zwischen 12 Uhr und 16.40 Uhr in Egenhofen. Dort wurde am Feuerwehrhaus ein Schaltschrank angefahren und beschädigt. Die oder der Fahrer des verursachenden Fahrzeugs fuhr weiter, ohne sich um den Schaden zu kümmern. Die entstandene Schadenshöhe ist noch nicht bekannt. Die Polizeiinspektion Burgau bittet in beiden Fällen um Zeugenhinweise unter der Telefonnummer 08222/96900. (AZ)