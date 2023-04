Ungarischer Fahrer ohne Fahrerlaubnis auf der A8 unterwegs

Bei der Kontrolle eines slowakischen Pkws in Burgau wurden die Beamten nicht nur beim Fahrer fündig: Einer der Insassen wurde vom Amtsgericht Stuttgart gesucht

Beamte der Verkehrspolizei Günzburg haben am Mittwochmorgen eine verdachtsunabhängige Verkehrskontrolle bei einem slowakischen Pkw an der A8 Höhe Burgau durchgeführt. Laut Polizeibericht sei der Fahrer des Fahrzeugs, ein 36-jähriger Ungar, mit seinen vier Mitfahrern auf dem Weg nach Stuttgart gewesen. Auf die Frage nach dem Führerschein gab der Fahrer an, dass er diesen zu Hause vergessen habe. Allerdings konnte unter Zuhilfenahme von Kontaktstellen zur ungarischen Polizei herausgefunden werden, dass der Fahrer nicht in Besitz der notwendigen Fahrerlaubnis war.

Ein Insasse wegen Aufenthaltsermittlung gesucht

Die darauffolgende fahndungsmäßige Überprüfung der Mitfahrer ergab, dass einer der Insassen vom Amtsgericht Stuttgart zur Aufenthaltsermittlung gesucht wurde. Die Beamten erhoben alle Daten und leiteten sie an die zuständigen Stellen weiter. Gegen den Fahrer leiteten sie ein Ermittlungsverfahren wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis ein. Ein Insasse, der in Besitz einer Fahrerlaubnis war, durfte die Fahrt fortsetzen. (AZ)