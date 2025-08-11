Burgau im Barrierefreiheits-Test: Wie gut kommt man mit Rollator und Rollstuhl voran?

Normalerweise spielt es in meinen Beiträgen für die Günzburger Zeitung keine Rolle, dass ich wegen einer zerebralen Bewegungsstörung seit dem Jahr 2011 auf einen Rollator angewiesen bin. Aber diesmal ist das anders. Denn jetzt befinde ich mich in einer besonderen „Wandergruppe“ auf dem Weg durch Burgau, nämlich mit zwei Rollstuhlfahrern und etlichen weiteren Rollator-Fahrern. Wir machen eine Stadtbegehung zum Thema Barrierefreiheit. Der VdK-Ortsverband Burgau und der Arbeiterwohlfahrt-Ortsverband Burgau haben die Begehung organisiert, sie wollen zeigen, wo es für Menschen mit Behinderungen im Stadtgebiet Einschränkungen gibt. Auch Bürgermeister Martin Brenner und einige Stadträte, darunter der Verkehrsreferent Thorsten Brucker, sind mit dabei, um sich ihre Stadt aus einer anderen Perspektive anzusehen.
