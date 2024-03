V-Markt in Burgau plant Verkaufsfläche zu erweitern

Kundinnen und Kunden dürfen sich freuen. Die Ladenfläche des Verbrauchermarktes wird um rund 200 Quadratmeter vergrößert.

Der Bau- und Umweltausschuss erteilte in seiner jüngsten Sitzung sein gemeindliches Einvernehmen, dass die Verkaufsfläche des V-Marktes in der Industriestraße in Burgau erweitert werden kann. Die Mitglieder des Ausschusses wurden darüber informiert, dass die zulässige Verkaufsfläche von 3550 Quadratmetern des Verbrauchermarktes mit 3335 Quadratmetern noch nicht ausgeschöpft ist. Nun ist im Bestandsgebäude eine zusätzliche Verkaufsfläche von 214 Quadratmetern für das Angebot von Getränken vorgesehen. Dieser Bereich sei bislang als Lagerfläche genutzt worden. Die Verkaufsfläche betrage nach einer Erweiterung 3549 Quadratmeter.

Ebenso erteilte der Bauausschuss sein Einvernehmen für den zweiten Bauabschnitt zum Neubau eines Wertstoffzentrums mit überdachtem Containerbereich und Recyclinghalle in der Remsharter Straße in Burgau. Für den ersten Bauabschnitt, der den Neubau eines Verwaltungsgebäudes sowie eines Betriebshofgebäudes und die Befestigung von Betriebshofflächen vorsah, wurde 2023 eine Baugenehmigung erteilt. Für den zweiten Bauabschnitt ist die Abfall- und Wertstoffannahme mit Neubau einer Lieferrampe und Lagerflächen vorgesehen. Hierzu entsteht an der Westseite des Geländes eine überdachte Wertstofframpe mit tiefer gesetzten Containern zur barrierefreien Befüllung. Des Weiteren sind offene Lagerbereiche für Grüngut und überdachte Lagerboxen für Altholz geplant.