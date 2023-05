Verdächtiger Spendensammler in Burgau unterwegs

Eine Frau meldete einen ihr verdächtig erscheinenden Spendensammler bei der Polizei. Diese klärt auf, worauf man achten sollte.

Eine Frau teilte am Montagnachmittag mit, dass sie einem Mann auf einem Parkplatz eines Verbrauchermarktes in der Robert-Bosch-Straße Geld gegeben hatte. Dieser gab nach Angaben der Polizei vor, für Gehörlose zu sammeln. Als sie zu Hause über den Spendensammler nachdachte, war ihr der Vorgang nicht ganz geheuer und sie informierte die Polizei. Die Beamten trafen den Mann nach eigenen Angaben bei einer Überprüfung vor Ort nicht mehr an.

So erkennen Sie seriöse Spendensammler

Die Beamten der Inspektion in Burgau weisen darauf hin, dass Spendensammler immer einen Spendenausweis benötigen. Zudem muss die Spendenbüchse mit einer Plombe versehen sein. (AZ)