Verkäuferin erkennt in Burgau Ladendieb wieder

Die Verkäuferin eines bestohlenen Ladens in Burgau erkennt den Dieb wieder und kann so zu seiner Verhaftung beitragen.

Eine aufmerksame Verkäuferin hat in einem Verbrauchermarkt an derBurgauer Robert-Bosch-Straße einen Ladendieb wiedererkannt. Nach Angaben der Polizei hatte dieser bereits im November drei Mal im Außenbereich des Marktes gestohlen. Dabei war er vom Marktleiter beobachtet worden. Als dieser den Mann ansprach, flüchtete er auf seinem Fahrrad. Eine Fahndung nach dem Mann und die folgenden Ermittlungen der Beamten der Polizei Burgau führten allerdings nicht zur Feststellung des Diebes.

Am vergangenen Donnerstag erkannte nun eine Verkäuferin den Mann, der sich zum Einkauf in dem Geschäft aufhielt, und rief die Polizei. Diese konnte den Dieb in der Remsharter Straße antreffen und vorläufig festnehmen. Laut Polizeibericht konnten bei ihm Haushaltsartikel und Fahrradzubehör eines anderen Marktes in der Robert-Bosch-Straße aufgefunden werden, die er dort, so zeigten es die Ermittlungen, ebenfalls entwendet hatte. Nach Vernehmung und erkennungsdienstlicher Behandlung wurde der Mann bei der Polizei wieder entlassen. (AZ)