Verkaufsoffener Marktsonntag mit Osterüberraschung

Die Geschäftsleute des Handels- und Gewerbevereins Burgau haben sich wieder etwas einfallen lassen, um bei ihren Kunden die Vorfreude auf Ostern zu steigern.

Flanieren, bummeln und zugleich beim Shoppen das passende finden – an und für sich ist schon das allein ein schöner Gedanke. Noch schöner wird es, wenn dies auch an einem Sonntag möglich werden kann. Diese Gelegenheit ermöglicht der Handels- und Gewerbeverein Burgau (HGV) am Sonntag in der Markgrafenstadt beim traditionellen Fastenmarkt. Der verkaufsoffene Sonntag ist der Auftakt einer unterhaltsamen Osteraktion, an der man bis zum 28. März teilnehmen kann.

Auch in diesem Jahr wird zum Frühlingsanfang der verkaufsoffene Sonntag wieder viele Menschen aus den eigenen vier Wänden locken, um die Innenstädte wieder mehr mit Leben zu füllen. Auf die Besucherinnen und Besucher wartet wieder die ganze Bandbreite und Vielfalt des örtlichen Handels und unterstreicht die Bedeutung der Wertschätzung für den Einkauf vor Ort. Wie der HGV in einer Pressemitteilung verlauten lässt, werden die ansässigen Verkaufsstellen am Sonntag von 13 bis 18 Uhr geöffnet haben.

In der Markgrafenstadt ist der Hase los

Die Geschäftsleute aus Burgau haben sich zusammengetan, um eine zweite große Ostereiersuche zu veranstalten. Ab dem verkaufsoffenen Marktsonntag haben alle teilnehmenden Geschäfte ihre Schaufenster liebevoll mit Osternestern dekoriert, in die der Osterhase auch teils spezielle HGV-Ostereier gelegt hat. Doch jetzt kommt der Clou: Jeder kann sich an der Aktion beteiligen. Es müssen einfach sämtliche HGV-Eier bei allen teilnehmenden Geschäften gezählt oder geschätzt werden und schon könne jeder Teilnehmer mit seinem Tipp an einem Gewinnspiel teilnehmen. Der Vorsitzende des HGV, Harald Dalm, ist begeister von der Resonanz der Geschäftsleute auf die Aktion. Es sei einfach schön zu sehen, wie sich die Mitglieder des HGV für eine belebte Innenstadt engagieren.

Zu gewinnen gibt es drei Gutscheine vom Handels- und Gewerbeverein Burgau in Höhe von jeweils 50 Euro. Die Gutscheine lassen sich in den teilnehmenden Geschäften einlösen und bieten den Gewinnern gar die Möglichkeit, sich vielleicht mit einem kleinen Ostergeschenk oder mit einem besonderen Schnäppchen zu belohnen. Die Teilnahmekarten für die Ostereiersuche sind online auf der Internetseite des HGV zu finden und können selbst ausgedruckt werden. Erhältlich sind Teilnahmekarten aber auch ebenfalls in allen teilnehmenden Geschäften, wo sie auch wieder abgegeben werden können.

Die Veranstaltung des HGV verspricht also, ein fröhlicher und unterhaltsamer Aufenthalt im Herzen der Markgrafenstadt zu werden. Also nichts wie hin zur Innenstadt und Ostereier zählen – vielleicht wartet schon ein Gutschein darauf, bald eingelöst zu werden.